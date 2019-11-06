شكرا لقراءة خبر عن شــاهد .. الامارات تطرد الفنانة "مريم حسين" بشكل نهائي بعد كشفها ترتكب المحضور مع مغني راب امام الجميع (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - شــاهد .. الامارات تطرد الفنانة "مريم حسين" بشكل نهائي بعد كشفها ترتكب المحضور مع مغني راب امام الجميع (فيديو صادم)

أصدرت محكمة جنح دبي، حكمًا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين، 3 أشهر وإبعادها عن دولة الإمارات، بتهمة هتك عرض مغني راب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.حسابها الرسمي على تويتر "أصدرت المحكمة حكما ببراءة موكلي الإعلامي صالح الجسمي وحبس المتعدية على مغني الراب".

وعلق خليفة المفتول محامي مريم حسين على التغريدة قائلا "حكم إبعادها عن الإمارات إبتدائي وليس نهائيا وسوف يستأنف عليه وسنحصل على براءة موكلتي من الاتهام المنسوب إليها"، وهو ما أكدته محاميتها في الرد على المغردين، قائلة "الحكم يمكن استئنافه وهذا حق من حقوق التقاضي".

Advertisements

وأثار قرار المحكمة ردود فعل غاضبة من محبي الفنانة المغربية على تويتر، خصوصا أنها نشرت عبر حسابها تغريدة أكدت فيها براءتها ولم توضح أنها كانت متهمة في 3 قضايا، حصلت على براءة في اثنتين على أن تستأنف الحكم الثالث.