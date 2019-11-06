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الرياض - رنا هويدي - السعوديون يحبسون أنفاسهم.. ولي العهد محمد بن سلمان يطلق أكبر عملية مالية في التاريخ بعد ساعات

وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية غداً الأحد، وفق ما كشفت عنه خمسة مصادر مطلعة لـ”رويترز”.

وقالت المصادر إن أرامكو (أكبر شركة للنفط في العالم) ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر، مُشيرةً إلى أن ولي العهد أعطى أخيرًا الضوء الأخضر.. وامتنعت أرامكو عن التعقيب.

وعقدت الحكومة السعودية آخر اجتماعاتها مساء الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في الإدراج.

ووفقًا لمصرفيين ومسؤولين بالشركة، فإن تقييم أرامكو يقترب من 1.5 تريليون دولار.

ورغم التقييم السابق للشركة بتريليون، فإنه حتى مع هذا السعر ستظل قيمة أرامكو أكثر بما لا يقل عن 50% من أعلى شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم، وهما: مايكروسوفت وأبل اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.

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وتسعى الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي حصة تُراوِح من واحد إلى 2% من الشركة في البورصة السعودية ما بين 20 مليار و40 مليار دولار على الأقل. وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم.

وتجاوز الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية في عام 2014، 25 مليار دولار.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدًا عن النفط.

ويريد ولي العهد أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5% من الشركة، ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.

وقال مصدر آخر إن من المرجح بدء اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات يوم الأحد.