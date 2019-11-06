أبرزها حزب الإصلاح.. ناشط سياسي يكشف لــ "الخليج 365"  المخاطر التي تواجه اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الناشط السياسي أحمد الوافي على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



وقال الوافي في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": في تقديري الشخصي إن إتفاقية الرياض بين الإنتقالي والحكومة الشرعية لن تنهي الصراع بين أطراف المكونات المنظوية في إطار الشرعية وأن الإتفاق مهدد بالفشل كون الإتفاق شمل عموميات ولم يحدد آلية دقيقة وتفصيلة لعملية توزيع الحصص في الحكومة بين مكونات الأطراف الجنوبية.

وأضاف بأن الإتفاق لم يحدد الآليات التي ستدمج فيها القوات العسكرية والأمنية وما هي المعايير المتبعة في الدمج .

Advertisements

وتابع: كما أن الاتفاق لم يشمل نصا صريحا يتحدث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية رغم تضمن الاتفاقية الإلتزام بمخرجات الحوار الوطني .

وقال في اعتقادي إن جميع الأطراف لن يقبلوا في تنفيذ هذه المعايير وفق المخرجات بل سيذهب جميع الأطراف إلى التحايل على تنفيذها لأن هذه الشروط ستفقد أطراف عدة مصالحهم منهم ايضا الشرعية وقياداتها .

وأضاف أيضا من أكثر المخاطر التي تواجه هذا الإتفاق وتحول دون تنفيذه هو التحالف الواضح بين الحوثيين والإخوان الممثل بحزب الإصلاح والمنظوي تحت مظلة الشرعية شكلا والذي يرى بأن سلطته تتقلص بالجنوب وسيسعى إلى استفزاز الانتالي بإسم الشرعية وسيعيق التنفيذ .. هذا التحالف الذي يدار من الدوحه وايران هو يسعى إلى إعاقة تنفيذ كل الإتفاقات بعد التوقيع عليها، وسيسعى هذا التحالف السري جاهدين لخلق الصراع في الجنوب بين المكونات الجنوبية لبقاء القوة في ايديهم كتحالف لابتزاز الخليج وتنفيذ إجندة دولية في اي مفاوضات قادمه بين الشرعية والحوثيين.

وقال من خلال قرآءتي للواقع ومن خلال تلمس للخطاب الشارع اليمني وخصوصا في الجنوب فإنني أرى ان هذه الإتفاقية لن تدوم بل إنها ستؤسس لصراعات مقبلة.