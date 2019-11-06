وكيل الإعلام يتوقع أن يسهم اتفاق الرياض لتوحيد الجهود لانهاء الإنقلاب الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الرياض عدن - الخليج 365
توقع وكيل يوزارة الإعلام، أن يسهم اتفاق الرياض لتوحيد الجهود لإنهاء الإنقلاب الحوثي.
وقال وكيل وزارة الإعلام صلاح القاعدي في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365"، إن «اتفاق الرياض» خطوة إيجابية يضاف إلى رصيد القيادة السعودية والدبلوماسية الناجحة الحريصة على مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى وضرورة أن ينعم بالأمن ً والاستقرار وتنجلي عنه الأزمات المفتعلة التي تسعى مليشيا الحوثي إلى فرضها واقعا، مؤكدا أن الشعب اليمني والقيادة السياسية بكل مكوناتها لمست جهود أشقائها في المملكة بكل حفاوة وتقدير.
ولفت إلى أن ً الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا أن عودة الحكومة، وتوحيد الأطر العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية سيسهمان في تطبيع الأوضاع في عدن وعودة كافة مؤسسات الدولة للعمل، وهذا سيشجع على عودة السلك الدبلوماسي والحياة السياسية.
وأضاف: «الحضور الكبير هذا سيكون له انعكاسات على إدارة كافة موارد الدولة المتاحة للحكومة بكفاءة عالية ً وانتعاش الحياة الاقتصادية وسيكون مقدمة لعودة الكثير من رؤساء المال الذين غادروا اليمن، متوقعا أن يسهم الاتفاق في توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي».
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