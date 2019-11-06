مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من مرافقيه، اليوم ، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.



ووفق مصادر ميدانية فقد استهدفت قوات الجيش، صباح اليوم، تجمعا للمليشيا في جبهة سبلة بمديرية خب والشعف، مما أدى إلى مصرع القيادي الحوثي المدعو علي محسن القحم – وهو قائد المليشيا في الجبهة – بالإضافة إلى مصرع عدد من مرافقيه.

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في السياق استهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم، تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية، في وادي سبلة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس، عدة غارات جوية على تجمعات المليشيا المتمردة، خلف جبل قشعان في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.