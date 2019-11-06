شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات جوية في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ حجة لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية فقد استهدفت الغارات، مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية، في مديرية حرض، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. Advertisements كما أسفرت الغارات على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيا المتمردة. وتزامن القصف مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة. وتشهد مديريات حيران وحرض وعبس، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

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