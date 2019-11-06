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متحدث الانتقالي يوضح أهمية اتفاق الرياض ونتائجه لمواجهة الأطماع الإيرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متحدث الانتقالي يوضح أهمية اتفاق الرياض ونتائجه لمواجهة الأطماع الإيرانية

عدن - الخليج 365

أوضح متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، أهمية اتفاق الرياض ونتائجه لمواجهة الأطماع الإيرانية.

 

 

وشدد نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية اتفاق الرياض، ونتائجه على أرض الواقع والتي من شأنها مواجهة الأطماع الإيرانية في اليمن من خلال أذرعتها الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية.

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وبين هيثم أن المجلس الانتقالي استجاب منذ البدء للمبادرة الكريمة من قبل المملكة العربية في هذه الخطوة التي تهدف إلى بث الاستقرار في اليمن.

 

وقال هيثم في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - عقب التوقيع النهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي: «يجدر بنا الإشارة هنا إلى الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حتى انتهينا إلى هذا الاتفاق المهم».

 

 وأكد هيثم أن مثل هذا الاتفاق يسهم بلا شك في تأسيس «مرحلة جديدة لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد ودعم الشعب اليمني بالتعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بصورة تهدف في نهايتها إلى بناء المؤسسات بجميع أنواعها في اليمن، بالإضافة إلى استدامة الأمن والاستقرار في البلاد».

 

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