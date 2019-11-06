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بادي يؤكد على التآزر لمواجهة ذراع طهران عقب اتفاق الرياض

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الرياض عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

بادي يؤكد على التآزر لمواجهة ذراع طهران عقب اتفاق الرياض

الرياض عدن - الخليج 365

أكد متحدث الحكومة على "فتح صفحات جديدة عنوانها التآلف والتعايش والتآزر لمواجهة الخطر الأكبر لليمن، المتمثل في الميليشيات الحوثية ذراع طهران في اليمن»

 

وقال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمني في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" -  «هي لحظة تاريخية، بتوقيع هذا الاتفاق، وهي خطوة مهمة جدا في توحيد صفوف الشعب اليمني وتوحد الجهود فيما يخدم البلاد والشعب اليمني».

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وأضاف بادي: «لا شك بأن الجميع تابع الكلمة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير ، التي ركزت بوضوح على توحيد جهود اليمنيين، وعلى استمرار وقوف الأشقاء في المملكة العربية إلى جوار اليمن عبر تاريخ العلاقات العريقة بين البلدين».

 

وأردف ولي العهد السعودي كلمته بالتأكيد على أن «المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي».

 

وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن الاتفاق يمثل خريطة طريق لتوحيد صفوف وجهود اليمنيين، ولإحلال الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، عاصمة لكل اليمنيين، ونقل جميع مؤسسات الدولة للعمل في عدن، «ونحن نتفاءل ونأمل بأن يتكاتف الجميع للعمل بهذا الاتفاق وطي صفحة الخلافات، وفتح صفحات جديدة عنوانها التآلف والتعايش والتآزر لمواجهة الخطر الأكبر لليمن، المتمثل في الميليشيات الحوثية ذراع طهران في اليمن»

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