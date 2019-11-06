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احتدام الصراع بين القيادات الحوثية في وزارة الصحة ومكاتبها بأمانة العاصمة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

احتدام الصراع بين القيادات الحوثية في وزارة الصحة ومكاتبها بأمانة العاصمة

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر طبية إن مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة وعدداً من مدراء مكاتب الصحة في بعضمديريات الأمانة رفضوا الانصياع لقرار القيادي الحوثي طه المتوكل والمعين من قبل المليشيا وزيراً للصحة، بإيقاف التراخيص للصيدليات والعيادات والمنشآت الطبية.

 

وذكرت المصادر أن مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة مطهر المروني، يقوم بإصدار توجيهات لبعض مكاتب الصحة بمديريات أمانة العاصمة تسمح بتراخيص جديدة لفتح صيدليات وعيادات ومنشآت طبية في نطاقها.

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وأشارت المصادر أن عدداً من مدراء مكاتب الصحة بمديريات الأمانة عقدوا اجتماعاً مع هيئاتهم الإدارية والتي أجمعت على السماح بإصدار تراخيص جديدة للصيدليات والعيادات والمنشآت الطبية في الأحياء والمناطق الواقعة في النطاق الجغرافي لمديرياتهم وتوريد رسومها لصناديق المديريات ذاتها.

 

يأتي ذلك رفضاً للقرار الذي أصدره وزير الصحة الحوثي طه المتوكل في أغسطس الماضي بعد إغلاقه 8 منشآت طبية وصحية وإزالة اللوحات الخاصة بها وسحب التراخيص منها تحت حجة إصلاح وضعها القانوني وإعادتها للمستوى المطلوب وفقاً للمعايير المحددة لها من قبل الوزارة.

 

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