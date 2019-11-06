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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف 2 من المواطنين وتقتادهم إلى جهة مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على اختطاف مواطنين اثنين في محافظة ذمار وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية اختطفت، مواطنين اثنين من حي النقطة القريب من سوق المرور واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
وذكرت المصادر، أن المختطفين هما: راشد المغربي، وصالح غيلان، حيث اختطفتهما أثناء ذهابهما لأحد الأسواق، فيما لم يتم التعرف على سبب الاختطاف.
ونهاية الأسبوع الماضي أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية عن 3 من مالكي محلات الدعاية والإعلان في شارع التعاون بمدينة ذمار، عقب الضغط عليهم للإدلاء باعترافات تبرئهم من تصرفاتها بعد سجنهم لأكثر من ثلاثة أشهر.
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