المليشيا تشيع 65 من عناصرها منذ مطلع الشهر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، جثامين عشرات القتلى من عناصرها في عديد محافظات واقعة تحت سيطرتها، لقوا مصرعهم في جبهات القتال بالضالع وحجة وصعدة.



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ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها قولها إن المليشيات الحوثية شيعت 65 قتيلاً من عناصرها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم، في ثماني محافظات يمنية.

وذكرت المصادر أن المليشيات شيعت 13 قتيلاً في محافظة صنعاء، و13 في محافظة ذمار، و10 في محافظة عمران، و10 في محافظة حجة، و7 قتلى في محافظة إب، و5 في الأمانة، و3 في صعدة، و3 في المحويت، وقتيلاً في الضالع.

ووفق المصادر فإن المليشيات تتكتم على مصرع وجرح العشرات من عناصرها، فيما لا يزال آخرين من قتلاها في ثلاجات المستشفيات.