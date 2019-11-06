اختناق مروري غير مسبوق بسبب إغلاق المليشيا لشوارع رئيسية في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شوارع رئيسة في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي دعت فيه المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي خلال اليومين القادمين.



وقال شهود عيان إن المليشيا أغلقت جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان السبعين، وتسببت في ازدحام شديد، وحولت طريق مرور المركبات والسيارات إلى الأحياء الفرعية المحيطة بالميدان.

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وأكدوا أن عدداً كبيراً من الأطقم العسكرية والعربات التابعة لمليشيا الحوثي ركنت على مداخل وقلب ميدان السبعين المزمع فيه إقامة الفعالية.

وذكروا أن حالة سخط واستياء واسع في أوساط الأهالي المجاورين لميدان السبعين من جهات الصافية و45 وحدة وحدين جراء تسبب المليشيات في ازدحام شوارعهم بالسيارات المارة منها كطريق إجباري عقب إغلاق المليشيا لميدان السبعين.