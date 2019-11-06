صحيفة: اتفاق الرياض سينعكس إيجاباً على تطبيع الأوضاع بالمناطق المُحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

عدن الرياض - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن الأهم في "اتفاق الرياض" التاريخي، بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، محافظته على عروبة اليمن، وإجهاضه المشاريع الدخيلة التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي والخليجي، وهو ما يعمل على تحقيقه " التحالف العربي لدعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ سنوات.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن اليمن الذي ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، أحوج ما يكون اليوم إلى هذا الاتفاق الذي ينهي كابوس الإرهاب الجاثم على صدره، ويعيد تفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة..

وتابعت ومن المؤكد أيضاً أنه سينعكس إيجاباً على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتسريع تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، واستئناف عمليات التنمية والبناء.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن الاتفاق التاريخي الذي تم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يفرض على جميع الأطراف اليمنية تغيير منهجها، والابتعاد عن البحث عن المصالح الذاتية، والعمل الجاد لاستعادة اليمن الذي يتسع لكل أبنائه.