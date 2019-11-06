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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تتراجع عن وعودها بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
تراجعت مليشيات الحوثي عن وعودها للمواطنين، عبر وزارة النفط الخاضعة لسيطرتها، بتوفير الغاز المنزلي والذي تشهد السوق المحلية فيه أزمة خانقة منذ أكثر من شهر.
وكانت وزارة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثي أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إنهاء توزيع الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات وتوفيرها في جميع المحطات، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك.
ووجه عضو مجلس النواب بصنعاء عبده بشر، خطاباً شديد اللهجة لوزير النفط الحوثي بشأن الفساد المتسبب في أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأكد بشر أن عدداً من المخازن والأحواش الخاصة والتابعة لنافذين مليئة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ويشكو المواطنون في العاصمة، من انعدام مادة الغاز المنزلي، وعبث المسؤولين بأسعارها حتى بلغ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء عشرة آلاف ريال.
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