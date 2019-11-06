مليشيا الحوثي تختطف ضابطا من أحد شوارع العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ضابطاً من أحد شوارع العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين اختطفوا العقيد نبيل علي القرس الكميم، أثناء توجهه إلى سوق القات بأحد شوارع العاصمة. وأضافت أن مسلحي المليشيا الحوثية اقتادوا الكميم إلى جهة غير معروفة. يشار إلى أن الضابط الكميم لا ينتمي لأي حزب ويعرف بانتقاداته اللاذعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لما يتعرض له أبناء الشعب من جرائم ونهب مرتبات موظفي الدولة بشقيهم العسكري والمدني.

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