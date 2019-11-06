شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عناصر من مليشيا الحوثي الإيرانية بغارات في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء، بعد غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

Advertisements واستهدفت الغارات، مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية، في مديرية حرض، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفق ما أورد موقع سبتمبر نت التابع للجيش. وأسفرت الغارات على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.

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