القاضي "هاشم الجفري" يلتقي في مكتبه بعدد من طلاب معهد القضاء العالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت في مكتبه بالمجمع القضائي بالمكلا بمعية رئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش، مطلع هذا الاسبوع، بطلاب الدفعة ٢٢ بمعهد القضاء العالي الذين أنهوا فترة تدريبية في عدد من المحاكم الابتدائية نطاق محكمة استئناف محافظة حضرموت.



وفي اللقاء أشار القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة الاستئناف في كلمته التوجيهية لطلاب المعهد بأن ما اكتسبوه وخرجوا به من حصيلة معلومات وأفكار والتي من الممكن أن تساعدهم في خوض غمار العمل كقضاة في المستقبل القريب مهمة جداً، وأن فترة التدريب التي قضوها في المحاكم الابتدائية إنما هي بداية تصقل بها المدارك والقدرات من حيث المران كقضاة.

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وأوضح لطلاب المعهد "الدفعة ٢٢" بأن لا يعتقدوا أنه بمجرد تخرجهم قد بلغوا من العلم مبلغه، وإنما هي بداية المشوار في الحياة العملية القضائية، ذلك أن القضاء قدرات وملكات ولاتأتي الا من خلال المران المتواصل.

وشدّد فضيلة القاضي "هاشم الجفري" في كلمته على أن لا يكتفى القاضي بما درسه وأن لا يتوقف عن القراءة التي من شأنها أن تُحدث تطويراً في المعارف والمدارك للقاضي، وأن القراءة المستمرة والمران من شانها أن تقللا من نسبة الخطأ في العمل.. منبهاً إلى ضرورة أن يتحلى القاضي بالقدر اللازم من النزاهة والأمانة وحسن التعامل.

طلاب معهد القضاء العالي من جانبهم شكروا رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم الجفري لما أبداه لهم من ترحيب وتسهيلات واهتمام بالغ أثناء فترة التدريب لهم في عدد من المحاكم الابتدائية نطاق محكمة استئناف محافظة حضرموت.

الجدير بالذكر بأن عدد طلاب الدفعة ٢٢ بمعهد القضاء العالي من حضرموت ما يقارب ١٨ طالب، يتوقع توزيعهم على المحاكم الابتدائية بالمحافظة عقب تخرجهم من المعهد.