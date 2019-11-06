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الرياض - رنا هويدي - فضيحة كبيرة في مدرسة بنات في السعودية العظمى حتى إنها أزعجت تركي آل الشيخ! (فيديو)

فضيحة كبيرة في مدرسة بنات في السعودية العظمى، التي إنتشرت بها الحفلات الماجنة حتى تحولت إلى نادي ليلي كبير يسمح به بكل شيئ، إلا هذه الفضيحة، التي إهتزت لها بزيارة مسؤول لمدرسة بنات، وقامت ضجة كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي على هذه الزيارة لرجل لمدرسة كلها إناث، وكأنه كفر بشريعة بن سلمان. عــاجل.. هجوم إرهابي على الحرس الملكي السعودي ومحاولة لاقتحام ”القصر”.. الحارس الشخصي للملك سلمان يكشف ”الحقيقة كاملة” (فيديو) عــــاجل : دقت ساعة الصفر .. كارثة مرعبة تجتاح أول دولة خليجية وتقترب من السعودية والامارات .. شـاهـد (صورة) وفاة الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي بعد تعرضه لهذا الحدث المفاجي فجر اليوم ، وحالة حزن الان تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نفسها ووسائل التواصل نفسها لم يحركهم كل الحفلات الماجنة و الإختلاط ورقص الفتيات السعوديات في الشوارع، ولا حتى البارات التي تم إفتتاحها. السعودية نفسها لم تهنز لحفل فرقة شواذ كورية بثت مشاهد تقبيل بين أعضاء الفرقة الشباب في مظهر مقزز، ولا صرخات الفتيات لتلك الفرقة، ولا المصارعة الحرة الحلال بين الفتيات. Advertisements ولكن كيف يتجرأ مسؤول تعليمي على زيارة مدرسة للبنات في تحد للدين و العادات و التقاليد. حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه أحد قياديّ التعليم خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات خلال وقت الدوام الرسمي وبحضور معلمات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في المملكة، بين من اعتبره أمرًا يجب قبوله، حيث إن الاختلاط أصبح منتشرًا في الأماكن العامة في السعودية وبين من اعتبره تعديًا على حرمة المعلمات العاملات في المدرسة . وأوعز وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، عقب انتشار الفيديو إلى لجنة خاصة من الوزارة بالتحقيق حول ما تم تداوله، وكأنه جريمة لا تغتفر. يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله أظهر أحد قياديِّ تعليم عسير وهو يزور مدرسة بنات ثانوية ويجتمع مع المعلمات داخل قاعة مغلقة في وقت الدوام الرسمي.. واعتبر الوزير أن ما قام به القيادي مخالف للأنظمة وتعليمات الوزارة، لكنه مطابق تماما لتعليمات تركي آل الشيخ في تحويل بلاد الحرمين إلى نادي ليلي كبير، ولكن حلال.

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