- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي في عملية استهداف شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قيادي حوثي في عملية استهداف شرق الجوف
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل قيادى فى ميليشيا الحوثي، بعملية فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقال موقع الجيش اليمنى، إن "القوات استهدفت تجمعاً للحوثيين فى جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".
وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل قائد الحوثيين فى جبهة سلبة ويدعى على محسن القحم بالإضافة إلى عدد من مرافقيه".
إلى ذلك، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين فى وادى سلبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".
فى سياق متصل، "نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات للحوثيين خلف جبل قشعان فى خب والشعف، ألحقت بهم خسائر فى العدد والعدة".
وفى أول موقف من ميليشيا الحوثي تجاه اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، الثلاثاء، اعتبر القيادى محمد على الحوثي، الاتفاق لا يعنى الشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي في عملية استهداف شرق الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.