العون المباشر ومتابعيQ8Ping يعالجون (2650) مريضاً في محافظة عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



استقبل مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 49 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الذي أقيم على مدى أسبوع في محافظة عدن، الآلاف من المرضى وأجرى المعاينة لـ (2650) مريضاً والعمليات الجراحية لـ (250) بتمويل من متابعيQ8Ping 2019 .

وأكدت القائم بأعمال مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة، أن خدمات مخيمات نور العون مجانية 100%، لافتة إلى حرص العون المباشر على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية للفئات المستهدفة تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأوضحت أن المخيمات المجانية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي حول رعاية العين وأفضل سبل العلاج والوقاية، مبينة أن مخيمات نور العون وصلت إلى كافة محافظات اليمن، وعززت جهود السلطات في إيصال الخدمات للأهالي.

وشددت بازرعة على أن تقديم الدعم الصحي من أولويات خطة عمل العون المباشر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً.

من جهته قال منسق مخيمات نور العون بمكتب العون المباشر في اليمن، فريد الدهمشي، إن المخيم أجرى معاينات شاملة لـ (2650) مريضاً، وعمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لـ (250) في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الحالي.

وأفاد أنه تم إجراء فحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (265) حالة وتوزيع العلاجات على (250) مريضاً وصرف نظارات شمسية وعلاجات للحالات التي خضعت للجراحة.

وأشار إلى استهداف (1019) شخصاً في نشاط التوعية حول أمراض العيون.

وأضاف الدهمشي أن أعمال الفحص والمعاينة التي نفذها كادر طبي من مؤسسة العيون الطبية أقيمت على مدى يومين في كل من مستوصف العين التخصصي، والمجمع الصحي بالبساتين، ومجمع الشعب الطبي بهدف إتاحة الفرصة لوصول أكبر عدد من المرضى وتقريب المسافات لهم.

وأوضح أن العمليات الجراحية والمتابعة للحالات استضافها مستوصف العين التخصصي بمديرية الشيخ عثمان.

وتقدمت بازرعة بالشكر والعرفان لمتابعي Q8Ping 2019 الممولين للمخيم، وجميع الشركاء المساهمين في تنفيذه وإنجاحه .