الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الحرب على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تداعيات استمرار الحرب في اليمن على الطفولة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن. يموت طفل كل 11 دقيقة”.. لا سيما في ظل الحصار السعودي المفروض على اليمن.
وأضاف أن “45 في المئة من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية”.
وجدد مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، “دعوة جميع أطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
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