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الرياض - رنا هويدي - شاهد: وافد في الكويت يلجأ لـ"حيلة شيطانية" للتجسس على عورات النساء بالأسواق .. وهذا ماحدث وصدم الجميع (صورة)

رحلت السلطات الكويتية وافدًا عربيًا إلى بلاده ومنعته من دخول أراضيها، بسبب أفعال صادمة ارتكبها ووثقتها كاميرات المراقبة بأحد الأسواق ضد سيدتين.

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وكان مدير أحد الأسواق قد اكتشف من خلال كاميرات المراقبة، تعمد الوافد إسقاط بعض الأغراض كي يقوم بالتلصلص على النساء بسوق تجاري بالمنقف من تحت العباءات ورؤية عوراتهن وأماكن عفتهن.

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وأكد المدير أن موظف الكاميرات في بداية الأمر اعتقد أن الأمر الصادر عن الوافد العربي "غير مقصودة" بحق السيدات في السوق.

ولكن في اليوم التالي فوجئ نفس الموظف بالوافد يرتكب نفس الفعل في وقت متصادف مشاهدته لسيدة.

وعلى الفور؛ أبلغ مدير السوق السلطات الأمنية الكويتية، بما رصدته كاميرات المراقبة من الوافد وهو يقوم بهذا الأمر المخل بالآداب.

وطلبت السلطات الأمنية من الوافد التوقف ولكنه حاول الفرار إلا أن الأمن أمسك به، وتمت مواجهة الوافد بالمقاطع الملتقطة له ولكنه تمسك بالإنكار.

بينما تقدمت إحدى المتسوقات بشكوى ضد الوافد، ورفضت المتسوقة الثانية وهي وافدة التردد على المخفر ليتم الاكتفاء بإفادة مدير السوق والمقاطع المصورة.