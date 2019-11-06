سياسي بريطاني يكشف عن الطرق المستفيد من إتفاق الرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

أكد سياسي بريطاني، أن اتفاق الرياض الموقع بين فصائل المرتزقة، لا قيمة له بالنسبة لكافة الاطراف بإستثناء الامارات.

وقلل الباحث والمحلل السياسي البريطاني سامويل راماني من أهمية الاتفاق الموقع بين فصائل المرتزقة في العاصمة السعودية الرياض .

وقال راماني في تغريدة له على التويتر: هناك أنباء متداولة عن تظاهرات في سقطرى مناوئة للتواجد الإماراتي في الجزيرة.. مبيناً أن الإمارات تخطط للإحتفاظ بوجود عسكري لها في جنوب اليمن أكبر من المتوقع.

وقال: “إذا صدقت هذه الأنباء فهذا يدل على أن اتفاقية الرياض قد تكون حل تمت صياغته على عجل من أجل ترتيب الوضع جنوب اليمن”.