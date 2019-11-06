جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء قالت شركة النفط اليمنية إن قوى العدوان تواصل احتجاز السفن النفطية منذ 82 يوما وتمنعها من الوصول لميناء الحديدة لسد حاجة المواطنين. واضافت شركة النفط اليمنية أن السفن التي تحتجزها قوى العدوان تحمل على متنها شحنات من البنزين والديزل. وتعمدت قوات العدوان في الآونة الأخيرة تصعيد إجراءاتها التعسفية لمنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وخاصة مادة البنزين ما أدى إلى تدني مخزون شركة النفط اليمنية من هذه المادة في ظل تنامي الاستهلاك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط اليمنية : العدوان يحتجز 6 سفن نفطية منذ 82 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.