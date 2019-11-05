إعلامية بمكتب عيدروس تكشف لـ"اليمن العربي" سبب تأخير اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلامية بمكتب عيدروس تكشف لـاليمن العربي سبب تأخير اتفاق الرياض

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

سيد مصطفى

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، بمكتب رئيس المجلس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، إن توقيع إتفاق الرياض هو حدث عظيم بالنسبة لكل جنوبي، مبينة أن تأخير التوقيع الرسمي الفترة الماضية كان ترتيبات فنية فقط، على عكس كل الشائعات التي بثتها وسائل الإعلام المختلفة.

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وأكدت صلاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هجمات مليشيات الإصلاح على أحور خلال الفترة الماضية كانت محاولات لإفشال توقيع الرياض ولكن المملكة أوقفتهم عند حدهم، مشيرة إلى أن قوات المقاومة الجنوبية كانت سترد عليهم ولكن اثبت المجلس الإنتقالي الجنوبي بانه ملتزم بالاتفاق.

وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وبمكتب رئيس المجلس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، أن حزب الإصلاح مجبر على التوقيع وتنفيذ الإتفاق فهم ان وقّعوا وقِعوا، و وأن ما وقّعوا وقعوا.