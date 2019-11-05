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قصف هستيري حوثي على قرى آهلة بالسكان في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف هستيري حوثي على قرى آهلة بالسكان في الضالع

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قصف هستيري حوثي على قرى آهلة بالسكان في الضالع

الخليج 365 - متابعات

دارت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين قوات المقاومة الجنوبية المشتركة من جهة، وميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من جهة ثانية، شمال غربي محافظة الضالع، وسط البلاد.

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وذكرت مصادر أن قوات اللواء السابع صاعقة، فجرت بقذيفة مدفعية، دبابة للحوثيين، كانت تتمركز في منطقة واكمة المشموس في جبهة الفاخر، وتقصف المناطق السكنية.

 

ووفقاً للمصادر فإن الميليشيا الحوثية، تشن قصفاً عشوائياً على القرى السكنية في "بيت الشرجي بالفاخر، باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة.

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