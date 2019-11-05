قيادي بالانتقالي: اتفاق الرياض انتصارا من كافة القيادات الجنوبية لطمحوحات الجنوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق القيادي بالمجلس الإنتقالي بسام المفلحي على اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي والحكومة الشرعية . وقال المفلحي في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن الإتفاق الذي وقع اليوم في الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية برعاية كريمة وأمينة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف مباشر من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبجهود حثيثة ومباشرة من صاحب السمو الملكلي الأمير خالد بن سلمان يجعلنا نطلق العنان في التفاؤل بقادم أفضل ليس في الجنوب فقط ولكن في الشمال أيضا .

Advertisements

وأضاف: نحن في الوقت الذي ننظر فيه لإتفاق الرياض ونعتبره إنتصارا من كافة القيادات الجنوبية لطمحوحات الجنوبيين ووفاء لتضحياتهم وبعهودهم السمحاء , فأننا اليوم نرى في هذا الحدث التاريخي إنتصارا إستثنائيا للمشروع العربي القومي والإسلامي يتحقق على أيدي قيادة مملكة التوحيد والحزم الشابة من جيل الأحفاد للملك المؤسس عبدالعزير بن عبدالرحمن بن سعود طيب الله ثراه .

وأشار أن اليوم وبهذا الجيل الواعد الذي أثبت جدارته في مواصلة مسيرة الريادة العربية والإسلامية من خلال تبنيه هذا الإتفاق السياسي الهام الذي يحقن الدماء ويؤسس لحلول شاملة لمشاكل اليمن بل والمنطقة .

وتابع: لذلك نتمنى من الجميع أن يكون عند مستوى هذا المنجز والحفاظ عليه وجعله واقع على الأرض , واقع عنوانه الرئيسي في المرحلة المقبلة ( الفساد عدونا جميعا والقضاء على المشروع الفارسي مهمتنا الأولى ) .

وقال نشكر أشقائنا في المملكة العربية السعودية على جهودها ورعايتها وحرصها للخروج بالبلاد الى بر الأمان , كما أننا ونحن نقف أمام ما تحقق لا يمكن لنا أن ننسى الدور الأخوي للإشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وولي عهده الوفي الشيخ محمد بن زايد ثبت الله خطاه وسنظل نتذكر لدولة الإمارات بكل حب ووفاء كل ما قدموه ويقدموه في سبيل نصرة قضيتنا العادلة ، كما هي تحية نوجهها للرئيس هادي الذي تحدى كل الضغوط المحيطة به التي سعت جاهدة حتى اللحظات الأخيرة وفي جميع مراحل الحوار لعرقلت الإتفاق والحيلولة دون الوصول ليوم التوقيع عليه .