ماذا قال تحالف القوى الوطنية الجنوبية عقب اتفاق الرياض؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 عبر نائب رئيس تحالف القوى الوطنية الجنوبية الأمير عبدالجبار الاميري في تصريحات صحفية أدلى به لوسائل الاعلام عن إشادة تحالف القوى الوطنية الجنوبية باتفاق الرياض داعياً جميع الجنوبيين إلى الالتفاف حول الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي .

وقال الاميري لقد كان شرفاً لنا في قيادة تحالف القوى الوطنية الجنوبية أن حضرنا مراسم هذا الحفل التاريخي بدعوة كريمة من قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي بذلت جهوداً عظيمة في سبيل توحيد الصفوف وانهاء النزاع والخروج بهذا الإتفاق التاريخي الذي أنصف الجميع وقدم مصلحة الجنوب والشمال والمنطقة بكاملها على اي مصالح آنية وشخصية أخرى . Advertisements وقدم شكره وقيادة تحالف القوى الوطنية الجنوبية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين على كل ما بذلوه ويبذلوه في سبيل أمن واستقرار اليمن والجنوب والمنطقة العربية . كما قدم شكره وقيادة التحالف للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على حكمتهما وسعيهما لإطفاء نار الفتنة والتفرغ لمواجهة المليشيات الحوثية الإنقلابية المتمردة وإعادة بناء واعمار ما دمرته الحرب وتطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين في المناطق المحررة .

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