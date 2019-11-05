جلد اعلامية سعودية مشهورة بتهمة ممارسة الرذيلة.. وإعلامي ‘‘إماراتي‘‘ يعترف ويكشف ‘‘تفاصيل صادمة‘‘.. شاهد ما تكون؟ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي -

في مفاجأة صادمة، أصدرت محكمة في جدة السعودية، حكمًا بحبس وجلد إعلامية وفاشينيستا شهيرة، بتهم تتعلق بالزنا والابتزاز.

وكشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، إنه حصل على تأييد حكم من محكمة الاستئناف في جدة ضد إعلامية وفاشينيستا شهيرة لم يذكر اسمها والذي كان صدر من المحكمة الابتدائية من قبل .



وتضمن الحكم حبس الإعلامية لمدة عام وجلدها 70 جلدة وتغريمها غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال، إلى جانب قرار بإغلاق حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بسبب ابتزازها لشخص آخر وعلاقة محرمة ونشر صورة لشقيقته في “الإنستقرام”.

«الجسمي» أكد أن القانون لابد وأن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ويجب على الجميع الالتزام بالاحترام وضبط النفس، مؤكدا أن التباهي والغرور لا يفيدان أحدا وأنه يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولية.

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