أكثر من 52 غارة سعودية على ممتلكات المواطنين والدفاعات اليمنية تسقط طائرة استطلاع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 52 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية أغلبها على محافظة صعدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن أكثر من 52 غارة أغلبها على محافظة صعدة، خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين. Advertisements وأشار إلى أن قوى العدوان واصلت تصعيدها في مختلف الجبهات تحت غطاء جوي مكثف. وعلى صعيد متصل بالعدوان أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في منطقة الصوح قبالة نجران بسلاح مناسب . وأوضح المتحدث العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الاستطلاعية أثناء قيامها بأعمال تجسسية وعدائية داخل الأراضي اليمنية.

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