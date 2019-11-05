شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحلل عسكري لــ "الخليج 365": "اتفاق الرياض" حدث تاريخي في مسار الحرب والسلام باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



وقال في تصريحات خاصة لــ " في تقديري إن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، وبحضور خليجي وعربي ودولي رفيع المستوى هو حدث مفصلي وتاريخي في مسار الحرب والسلام في اليمن وفي منطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام.

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وأضاف بأن توقيع اتفاق الرياض يؤسس لشراكة قوية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وسلطة الشرعية والتحالف وأطراف معنية أولا بتأمين استقرار الجنوب ومواجهة استحقاقات الخدمات والرواتب والاغاثة وإعادة البناء وفي نفس الوقت تنسيق الجهود باتجاه استعادة الشرعية اليمنية في الشمال الذي ما يزال مسيطر عليه الحوثيون بعد اكثر من أربع سنوات من انطلاق عاصفة الحزم.

ومن ناحية أخرى من الممكن أن يشكل اتفاق الرياض خطوة هامة وضرورية للحل النهائي الأزمة والحرب بشكل عام.

يذكر أن الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي وقعوا ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض على إتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية وعرف بـ"إتفاق الرياض" .