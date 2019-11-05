ماذا قال الرئيس المصري حول الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أنه تابع مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية.



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وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمى على تويتر :" تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالى الجنوبى، وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وتابع :"ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة".