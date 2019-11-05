شاهد..الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين في المملكة "السعودية" .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله.. (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تزوجت أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال وكان يكبرها بـ 28 عام إلا أنها لم تكتف بالحياة المرفهة التى كانت تنتظرها.

كان من الممكن أن تكون حياتها مثل حياة الأميرات الخياليات فى القصص العربية. كان من الممكن أن تستمتع بحياة هادئة فى قصر من الذهب، هذه هى حكاية الأميرة السعودية زوجة الوليد بن طلال.

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