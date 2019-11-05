شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. محمد بن زايد و محمد بن سلمان يشهدان مراسم توقيع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم مراسم توقيع " اتفاق الرياض " بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي.



كما شهد الاتفاق الذي وقعه الجانبان في الديوان الملكي السعودي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

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