ناشط سياسي عن اتفاق الرياض: أجندة خارجية تتزعمها قطر كانت تعمل على إعاقة المسار الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

علق الناشط سياسي عبدالله فرحان على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إنه بالنسبة لي شخصيا ولكل يمني يحمل هم هذا الوطن، يعد انتصارا حقيقيا وخطوة ايجابية في مسارها الوطني الصحيح ولو أنها أتت متأخره جدا وكان يفترض أن تكون منذ وقت مبكر ولكننا وللاسف دفعنا ثمن تأخر الاقدام عليه باهضا.

وقال إن المجلس الانتقالي مكون أساسي وله حضوره القوي ومن الغباء تجاهله أو الانتقاص من قيمته السياسي والشعبية وقوته الفعلية على الارض.

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وتابع: للاسف كثيرا ما كانت ترتفع أصواتنا عاليه نحو مطلب الاستيعاب من قبل قيادة الشرعية للانتقالي والحوار معه واشراكه في السلطة ولكن أجندة خارجية تتزعمها دويلة قطر كانت تعمل على إعاقة ذلك المسار الوطني.

وقال أعتقد جازما اليوم بأننا بحاجة إلى صدق للنوايا ووقفة وطنية صادقة لخلق شراكة حقيقية دون اقصاء او تهميش لاحد لنخرج بالوطن الى بر الامان .

وأشار بأنه ايعتقد بأن الحوار واستيعاب بعضنا بعضا هو الحل الأمثل لصناعة يمن جديد ولن تجدي الحروب نفعا لحسم القضايا وتحقيق الاستقرار .

وقال أخيرا أتوجه بالشكر لرعاة الاتفاق وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وكل وسيط عربي أو دولي ، ولا عزاء لتجار الحروب المتخوفين من نجاح الاتفاق .