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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي لــ "الخليج 365": اتفاق الرياض فرصة تاريخية لاستعادة الدولة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الشحات غريب
علق المحلل السياسي أنور الأشول على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن اتفاق الرياض فرصة تاريخية لاستعادة الدولة اليمنية المفقودة ومنح الشعب اليمني الصابر استراحة ليحضي بالأمن والاستقرار.
وأضاف الأشول بأن الأهم من توقيع الاتفاق هو حسن النوايا ورص الصفوف لاجتثاث الانقلابيين في صنعاء كهدف استراتيجي لجميع اليمنيين، مالم تشهد الأيام القادمة تطور مفاجئ يعيدنا إلى المربع صفر خاصة وهناك من لا ينسجم مع الاتفاقية ويحاول العبث مابعد الاتفاق، وعلى دول التحالف أن تدرك ذلك جيدا وأحكام السيطرة على كل المكونات اليمنية.
يذكر أن مساعد الأمين العام المساعد، لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أكد أن إتفاق الرياض هو بداية إعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الإنتقالي.
وقال إن مخرجات هذا الاتفاق تصب لمصلحة قضيتنا الجنوبية ، مضيفاً أن اتفاقية الرياض هي بداية اعتراف دولي و إقليمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي و العودة إلى دولتنا الجنوبية حتمية و الوفاء لدماء الشهداء واجب مقدس و الراية وجدت لترفرف في سماء الأمم المتحدة و لايمكن أن تنكس .
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