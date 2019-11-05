تدشين ووضع حجر أساس لمشاريع صحية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، حجر الاساس لمشروع بناء وتجهيز مركز صحي نموذجي، ودشن عمل وحدة طبية متنقلة، بكلفة 100 مليون ريال و و170 الف دولار للمشروعين الممولين عبر احدى الجمعيات الكويتية.



Advertisements

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، وضع حجر الاساس لانشاء الوحدة الصحية النموذجية في مدينة الروضة بمديرية مدينة مأرب استمع الوكيل مفتاح من نائب مدير عام مؤسسة التواصل الدكتور عماد عبد الرحمن، الى شرح عن مكونات المشروع ومخططه الهندسي، والذي ينفذ على مساحة الف متر مربع ضمن مشروع مجمع تنموي متكامل في المنطقة على مساحة 6 الاف متر مربع ويضم مركز صحي ومعهد مهني ومسجد.

واشار الدكتور عماد الى ان الوحدة الصحية النموذجية المقدرة كلفة انشائها وتجهيزها نحو 100 مليون ريال يمني هي عبارة عن مبنى من طابق ارضي يضم ثلاث عيادات طبية ومختبر واشعة وصيدلية وادارة ومرافق صحية.

كما دشن الدكتور مفتاح ومعه نائب مدير عام مؤسسة تواصل في مكتب الصحة عمل الوحدة الوحدة الطبية المتنقلة المقدمة من جمعية الرحمة العالمية في الكويت والبالغ كلفتها 170 الف دولار وهي عباره عن عربة متنقله تضم فيها غرفة طبيب معاينة ومختبر مصغر، وسريري رقود ومكتب استقبال مرضى وضرف صحي ومولد كهرباء، والتي ستقدم خدمات طبية متنقلة في مخيمات النازحين والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات الصحية الاولية.