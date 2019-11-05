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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام الجامعة العربية يرحب بتوقيع إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365
رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذ جرى اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .
وقال أبو الغيط، أن التوقيع على هذا الإتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك .. مشيراً في بيان صحفي، إلى أن أن السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.
ولفت الى أن اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه.
وأشار الى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي والذي أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ.. معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.
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