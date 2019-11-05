الرئيس هادي يلتقي ولي العهد السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365
التقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وحضر اللقاء، نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محس صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسوؤلين، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وثمن ولي العهد السعودي الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وجرى اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي بحضور رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .
ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .
ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
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