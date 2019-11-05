ناشطة سياسية لــ "الخليج 365": اتفاق الرياض خطوة قوية في طريق السلام والمصالحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علقت الناشطة السياسية أروى الشميري على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



وقالت في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن اتفاق الرياض خطوة قوية في طريق السلام، والمصالحة الوطنية.

كما أضافت بأن الإتفاق خطوة في طريق فرض حضور الدولة، وعلى الشرعية إعادة هيكلة وبناء مؤسساتها واقالة ومحاكمة تجار الحروب.

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يذكر أن رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، قد أكد أن إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني .

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحفية أن المملكة اليوم تصنع سلاما جديدا في المنطقة، في وقت بات الأمل فيه ضعيفا في إيجاد حلول للأزمات والقضايا العالقة في الشرق الأوسط، واعتقد أن الحكمة والخبرة السياسية والثقل الإقليمي والدولي للمملكة كفيل برعايتها للحوارات وصناعتها للسلام في المنطقة، وللمملكة تاريخ مشرّف في رعاية جهود السلام.

وأضاف، نوقع اليوم على اتفاق عادل، حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية التي تضمنتها وثائقنا ومشروعنا السياسي كمجلس انتقالي جنوبي يحمل قضية شعب الجنوب، وبنفس الوقت أسسنا من خلال الاتفاق لآلية تنظم العلاقة بالشرعية وتعالج الأخطاء التي واكبت المرحلة السابقة، ومن اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي، ولا شك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني.