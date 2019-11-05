شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الأربعاء، الموافق 6 نوفمبر 2019م، عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري سيئون وعدن الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. - القاهره- سيئون : الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. - سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : -سقطرى - سيئون : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. - سيئون - القاهره: الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 506 Advertisements خط الرحله : عدن- جده الاقلاع :0900 صباحا . الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1230 ظهرا . (توقيت جــده) الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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