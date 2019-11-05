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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحلل سياسي تعليقاً على اتفاق الرياض: الحكومة الشرعية لم تتحلل من الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
قال المُحلل السياسي عبدالخالق الحود، تعليقاً على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بأنه متشائم جداً، وذلك بسبب أن الحكومة الشرعية لم تتحلل من الإخوان، فهي تحت وطأتها.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإخوان يطبنون ما يظهرون، مؤكداًُ بأن الإتفاق لم ينفذ على الأرض، وأشار بأن هناك ألفاظ مبهمه في الإتفاق.
يذكر أنه قد بدأت مراسم توقيع إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد، الأمير محمد بن سلمان .
ووصل وفدا الحكومة والإنتقالي في وقت سابق إلى قصر اليمامة، حيث سيتم التوقيع على إتفاق الرياض، كما وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .
ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .
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