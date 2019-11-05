مُحلل سياسي تعليقاً على اتفاق الرياض: الحكومة الشرعية لم تتحلل من الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

قال المُحلل السياسي عبدالخالق الحود، تعليقاً على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بأنه متشائم جداً، وذلك بسبب أن الحكومة الشرعية لم تتحلل من الإخوان، فهي تحت وطأتها.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإخوان يطبنون ما يظهرون، مؤكداًُ بأن الإتفاق لم ينفذ على الأرض، وأشار بأن هناك ألفاظ مبهمه في الإتفاق.

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يذكر أنه قد بدأت مراسم توقيع إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد، الأمير محمد بن سلمان .

ووصل وفدا الحكومة والإنتقالي في وقت سابق إلى قصر اليمامة، حيث سيتم التوقيع على إتفاق الرياض، كما وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .