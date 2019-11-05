أمير الكويت يثمن جهود السعودية للوصول إلى إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ثمن امير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جهود المملكة العربية السعودية، في الوصول إلى إتفاق الرياض الذي جرى توقيعه اليوم الثلاثاء، بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية .



جاء ذلك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة التوقیع على (إتفاق الریاض) .

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كما ثمن أمير الكويت، جهود ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، والمساعي الحمیدة التي قامت بھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في التقریب بین رؤى الجانبین والذي أفضى للتوصل إلى ھذا الإتفاق البناء الذي سیسھم بإذن الله تعالى بتوحید الصف لحل الخلافات وبما یحافظ على أمن واستقرار الجمھوریة الیمنیة الشقیقة .

وجرى اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي بحضور رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .

ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .