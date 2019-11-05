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خالد بن سلمان يثمن دور هادي والإنتقالي والإمارات للتوصل إلى إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

خالد بن سلمان يثمن دور هادي والإنتقالي والإمارات للتوصل إلى إتفاق الرياض

الخليج 365

ثمن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الدور الإيجابي للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى إتفاق الرياض الذي جرى توقيعه اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية .

 

وقال بن سلمان في سلسلة تغريدات له بتويتر، "يأتي اتفاق الرياض تتويجاً لجهود المملكة التي قادها سمو سيدي ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن" .. مشيراً إلى أن المملكة تثمن التجاوب المثمر من فخامة الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار .

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وأضاف "كما تثمن المملكة الدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض" .

 

وتابع "نسأل الله ان يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع ابناء اليمن للتوصل الى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية" .

 

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