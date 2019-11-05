شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بحاح يُثير الجدل.. يُمتدح الجزيرة عبر "تويتر" وهذا ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 قام رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح بتصرف غريب، آثار الجدل داخل منصة التدوين المصغر “تويتر”.

وتزامناً مع ذكرى انطلاق قناة الجزيرة القطرية حاول امتداحها بتغريدة مثيرة وقال: “ اشتقنا لقناة الجزيرة في يوم عيدها, افتقدنا فيها صوت العقل والحكمة اشتقنا للحوارات الخلّاقة، والحقيقة المجرّدة”. Advertisements وأضاف: “ رسالة الإعلام رسالة سامية.. كل عام وجزيرتنا العربية بخير”. ولكن سرعان ما قام “بحاح” بحذف التغريدة بعد هجوم عددًا من النشطاء عليه جراء امتداحه لقناة الجزيرة

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