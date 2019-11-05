شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يجتمع برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .

Advertisements وجاء لقاء الجانبين عقب التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض . وقالت وسائل إعلام سعودية، أنه جرى خلال الإجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية .. مشيرة إلى أن ولي العهد عبر عن تقديره للجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي .

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