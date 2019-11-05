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ولي العهد السعودي يجتمع برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ولي العهد السعودي يجتمع برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي

الخليج 365

التقى ولي العهد السعودي، الأمير بن عبدالعزيز، مساء اليوم، برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .

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وجاء لقاء الجانبين عقب التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض .

 

وقالت وسائل إعلام سعودية، أنه جرى خلال الإجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية .. مشيرة إلى أن ولي العهد عبر عن تقديره للجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي .

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