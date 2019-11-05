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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك ينضم إلى وفد الإنتقالي في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
نشر نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، محمد الغيثي، صورة لوفد الإنتقالي المشارك في مفاوضات جدة التي إنبثق عنها توقيع إتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية لإنهاء الخلافات بين الجانبين والبدء بمرحلة إستكمال تحرير اليمن من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وعلق الغيثي على الصورة بهاشتاج "إتفاق الرياض" .
ويظهر في الصورة إنضمام نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس، الشيخ، هاني بن بريك، إلى الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .
وجرى اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي بحضور رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .
ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .ش
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