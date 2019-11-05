شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي: اتفاق الرياض يوحد الصف اليمني في مواجهة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

كتبت- أماني عزام

قال الإعلامي السعودي، فهد العايد، إن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن، يأتي ضمن اهتمام وحرص الممملكة العربية السعودية على وحدة وأمن اليمن كدولة واحدة بحكومة شرعية تمثل الجميع.



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وأشار "العايد" في تصريح خاص، إلى أن المملكة العربية السعودية منذ بداية عاصفة الحزم وهي تنظر لليمن علي أساس أنها دولة جارة وشقيقة، وتهتم بوحدتها وقيادتها الشرعية، وترفض أن يكون اليمن دولة بدون قرار أو تعاني من سيطرة فئة أو جماعة علي القرار أو الارتهان لدولة أجنبيه.

وأكد الإعلامي السعودي، أن المملكة العربية السعودية، حريصة على أن يكون اليمن لليمنين علي حد سواء، وأن لا ينجر اليمن العظيم بتاريخه وشعبه إلى السقوط في وحل التبعية أو المذهبية وهذا للاسف الشديد ما قامت به ميليشيا الحوثي