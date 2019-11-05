شطارة : ما جرى في الرياض اليوم يعد نصراً سياسياً للقضية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن ما جرى في الرياض اليوم من توقيع على إتفاق جدة اليوم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعد نصرا سياسيا للقضية الجنوبية .



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وأكد في تصريح صحفي له، أن هذا الإنتصار حققه الانتقالي انتصارا لتضحيات أبناء الجنوب ونضالهم منذ حرب ٩٤ وحتى اليوم .. معتبراً هذا الإتفاق إعلان واعتراف إقليمي ودولي بالانتقالي حاملا لقضية شعب الجنوب للحل النهائي وفقا للواقع الذي حققه شعب الجنوب بدماء أبناءه قبل وعقب حرب ٢٠١٥ .

وأضاف "وهذا الاعتراف والاتفاق تم مباركته من قبل الامم المتحدة عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفتس، الذي اعتبر ذلك خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة" .. مؤكداً أنه من اليوم أصبح الانتقالي القيادة التي سيتخاطب معها الإقليم والمجتمع الدولي فيما يتعلق بواقع ومستقبل الجنوب .

ودعا شطارة بهذا الصدد، بقايا الجنوبيين المناوئين للانتقالي أن يستغلوا الفرصة والعمل بصورة مشتركة مع الانتقالي وفقا لقواسم مشتركة لا تتجاوز إرادة شعب الجنوب في إستعادة دولته والتعايش بسلام مع الشمال ودول المنطقة والعالم .. لافتاً إلى أن الجنوب ٥ نوفمبر ٢٠١٩ ليس كما قبله لشعبه ومصير مستقبله السياسي.