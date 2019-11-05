غريفيث: توقيع إتفاق الرياض خطوة مهمة في جهود تسوية النزاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن توقيع إتفاقية الرياض، يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن .



جاء ذلك في بيان صادر عنه، اليوم حول توقيع الإتفاقية، مهنئاً حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة .

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وأشار إلى أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

وأضاف "ولا يفوتني أن أُعَبِّرَ عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل" .

وتابع "وكلي أمل أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين".